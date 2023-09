05.09.2023 12:41 Biker knallt in Mercedes, wird von Maschine geschleudert und verletzt sich schwer

In Köln-Lindenthal ist am Montag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann kollidierte mit einem Mercedes und musste in eine Klinik.

Von Maurice Hossinger

Köln - Auf dem Lindenthalgürtel hat sich am gestrigen Montagabend ein heftiger Unfall ereignet, bei dem sich ein 51-Jähriger eine schwere Beinverletzung zuzog. Ein Rettungswagen transportierte den verletzten Biker in eine Kölner Klinik. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Der Biker war gegen 22.40 Uhr auf seiner Harley-Davidson unterwegs, als er vom plötzlichen Manöver einer 33-Jährigen überrascht wurde. Die Frau war gerade dabei mit ihrem Fahrzeug auszuparken und auf die Straße zu fahren, als sie mit dem Motorradfahrer kollidierte. Durch den Zusammenprall wurde der 51-Jähriger von seiner Maschine geschleudert und schwer am Bein verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei legten dem Mann binnen weniger Augenblicke einen Tourniquet (Aderpresse) an, um den massiven Blutverlust zu stoppen. Ein Krankenwagen brachte ihn schließlich in eine Klinik. Sein Motorrad wurde sichergestellt.

Titelfoto: 123rf/amitdnath