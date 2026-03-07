BMW durchbricht Zaun und rollt in Rhein: Fahrer muss reanimiert werden, 21-Jährige unter Schock
Köln - In der Trankgassenwerft in Köln ist am Samstagabend ein BMW in den Rhein gerollt. Der Fahrer wurde unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik gebracht, seine Beifahrerin (21) steht unter Schock.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Wagen gegen 19.30 Uhr mit Schrittgeschwindigkeit durch ein Schutzgitter gefahren und anschließend in den Fluss gerollt. Beide Insassen konnten sich daraufhin selbstständig aus dem sinkenden Auto befreien.
Die 21-Jährige sei kurz darauf von Passanten aus dem Wasser gezogen worden, teilte die Polizei weiter mit. Von dem bislang noch nicht identifizierten Fahrer fehlte zunächst allerdings jede Spur.
Im Rahmen sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen entdeckten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr den Mann allerdings wenig später stromabwärts im Bereich der Zoobrücke.
Daraufhin wurde er aus dem Rhein gezogen und dem Rettungsdienst übergeben.
Am späten Samstagabend ist nach wie vor ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kölner Polizei vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
