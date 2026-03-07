BMW durchbricht Zaun und rollt in Rhein: Fahrer muss reanimiert werden, 21-Jährige unter Schock

In der Trankgassenwerft in Köln ist ein BMW in den Rhein gerollt. Der Fahrer wurde reanimiert und in eine Klinik gebracht, seine Beifahrerin steht unter Schock.

Von Jonas Reihl

Köln - In der Trankgassenwerft in Köln ist am Samstagabend ein BMW in den Rhein gerollt. Der Fahrer wurde unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik gebracht, seine Beifahrerin (21) steht unter Schock.

Warum der BMW den Schutzzaun durchbrochen hat, ist noch unklar.
Warum der BMW den Schutzzaun durchbrochen hat, ist noch unklar.  © Daniel Evers

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Wagen gegen 19.30 Uhr mit Schrittgeschwindigkeit durch ein Schutzgitter gefahren und anschließend in den Fluss gerollt. Beide Insassen konnten sich daraufhin selbstständig aus dem sinkenden Auto befreien.

Die 21-Jährige sei kurz darauf von Passanten aus dem Wasser gezogen worden, teilte die Polizei weiter mit. Von dem bislang noch nicht identifizierten Fahrer fehlte zunächst allerdings jede Spur.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen entdeckten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr den Mann allerdings wenig später stromabwärts im Bereich der Zoobrücke.

Schwerer Unfall am Rheinufer: Passant von Fahrschulbus erfasst - Lebensgefahr
Köln Unfall Schwerer Unfall am Rheinufer: Passant von Fahrschulbus erfasst - Lebensgefahr

Daraufhin wurde er aus dem Rhein gezogen und dem Rettungsdienst übergeben.

Die Polizei leitete umgehend eine großangelegte Suche nach dem bislang noch nicht identifizierten Fahrer ein.
Die Polizei leitete umgehend eine großangelegte Suche nach dem bislang noch nicht identifizierten Fahrer ein.  © Jan Ohmen
Mit starken Kräften sichern die Beamten am Samstagabend Spuren am Unfallort.
Mit starken Kräften sichern die Beamten am Samstagabend Spuren am Unfallort.  © Jan Ohmen

Am späten Samstagabend ist nach wie vor ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kölner Polizei vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Titelfoto: Daniel Evers

Mehr zum Thema Köln Unfall: