Mutmaßliches Autorennen geht schief: Drei Verletzte nach Crash in Köln

Köln - Bei einem Unfall in Köln -Weidenpesch am Freitagnachmittag wurden drei Personen verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines illegalen Fahrzeugrennens.

Die Polizei hat Spuren am Unfallort aufgenommen und den Mercedes des 40-Jährigen beschlagnahmt. © Daniel Evers

Wie die Ordnungshüter mitteilen, soll ein Mercedes-Fahrer (40) gegen 13.40 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts auf der Neusser Straße unterwegs gewesen sein, als er in Höhe der Einmündung Zietenstraße auf einen dort im Rückstau stehenden Ford eines 52-Jährigen auffuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford daraufhin auf den Wagen einer 63-Jährigen und dieser wiederum auf den Fiat einer 85-Jährigen geschoben.

Sowohl der 52-Jährige als auch die beiden Frauen erlitten Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Der Mercedes des 40-jährigen Kölners sowie sein Handy und sein Führerschein wurden von der Polizei beschlagnahmt.