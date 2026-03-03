Radfahrer (64) stürzt und wird von Transporter erfasst: Sein Hund muss alles mit ansehen

Köln - In Köln-Müngersdorf ist es am Dienstagnachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Radfahrer (64) ist dabei schwer am Kopf verletzt worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall umgehend aufgenommen. © Vincent Kempf

Nach Aussage der Polizei sei der Senior gegen 14.30 Uhr auf dem Egelspfad samt Hundeanhänger unterwegs gewesen und unmittelbar vor dem Unfall vom Transporter eines 39-Jährigen zunächst überholt worden.

Nur Sekundenbruchteile später sei der Radfahrer schließlich gestürzt und vom Transporter erfasst worden.

Wie es heißt, sei zum aktuellen Zeitpunkt nicht klar, ob sich Rad und Fahrzeug zuvor schon berührt haben oder nicht.

Der Hund des Unfallopfers kam zwar unverletzt davon, wurde danach jedoch vorsorglich in ein Tierheim gebracht. Der 64-Jährige hingegen erlitt schwere Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus.