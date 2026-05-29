BMW Schrott! Poser will driften und knallt in McDonald's

Köln - Im Kölner Stadtteil Poll hat in der Nacht zum Freitag ein Autoposer (19) eine Filiale von McDonald's beschädigt. Der Teenie selbst liegt seitdem mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Der 19-Jährige ist bei der Drift-Aktion in den hinteren Teil der McDonald's-Filiale gekracht. © Daniel Evers

Nach Angaben der Polizei soll der Teenager gegen 0.10 Uhr mit einem BMW beim Driften in das Gebäude der Fast-Food-Kette geknallt sein.

Bei dem Unfall wurde der 19-Jährige schwer verletzt. Sein Beifahrer (22) - Halter des Unfallfahrzeugs - erlitt leichte Verletzungen und musste vor Ort behandelt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die beiden Männer erst Minuten zuvor auf dem Parkplatz kennengelernt haben, ehe der 22-Jährige den Fahranfänger hinter das Steuer seines Autos gelassen hatte.