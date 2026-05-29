BMW Schrott! Poser will driften und knallt in McDonald's
Köln - Im Kölner Stadtteil Poll hat in der Nacht zum Freitag ein Autoposer (19) eine Filiale von McDonald's beschädigt. Der Teenie selbst liegt seitdem mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.
Nach Angaben der Polizei soll der Teenager gegen 0.10 Uhr mit einem BMW beim Driften in das Gebäude der Fast-Food-Kette geknallt sein.
Bei dem Unfall wurde der 19-Jährige schwer verletzt. Sein Beifahrer (22) - Halter des Unfallfahrzeugs - erlitt leichte Verletzungen und musste vor Ort behandelt werden.
Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die beiden Männer erst Minuten zuvor auf dem Parkplatz kennengelernt haben, ehe der 22-Jährige den Fahranfänger hinter das Steuer seines Autos gelassen hatte.
Einsatzkräfte der Polizei stellten unter anderem den stark beschädigten BMW, das Handy des 19-Jährigen und dessen Führerschein sicher.
Gegen den Unfall-Jüngling läuft nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren.
Titelfoto: Daniel Evers