Schwerer Lkw-Unfall am Kreuz Köln-West: A4 gesperrt

Köln - Schwerer Crash auf der A4 bei Köln ! Ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem heftigen Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt worden.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte am Mittwochnachmittag Spuren auf der A4 am Kreuz Köln-West. © Alexander Franz

Nach Angaben der Polizei passierte das Unglück gegen 14.40 Uhr auf der A4 in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-West in Fahrtrichtung Olpe.

Demnach war der Mann mit seinem Lastwagen auf einen anderen am Stauende stehenden Lkw aufgefahren.

Der Aufprall war offenbar so heftig, dass der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt wurde. Rettungskräfte mussten den 33-Jährigen zunächst befreien, bevor er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Die Polizei Köln hat die Ermittlungen übernommen.