Schwerer Unfall auf der A4: 25-Jährige kracht in Lkw und überschlägt sich
Köln - Bei einem Unfall auf der A4 am Kreuz Köln-Gremberg wurde eine Frau (25) am Mittwochmorgen schwer verletzt.
Die 25-Jährige sei gegen 6.50 Uhr aus bislang unklarer Ursache mit ihrem Wagen auf der Überleitung zur A559 auf einen Lastwagen aufgefahren, berichtete die Polizei.
Anschließend habe sie sich mit ihrem Auto überschlagen und sei auf der Seite liegen geblieben, heißt es weiter.
Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu ihrem genauen Gesundheitszustand können aktuell jedoch keine Angaben gemacht werden.
Bis circa 8.30 Uhr war die Überfahrt zur A559 in Richtung Flughafen für Bergungsarbeiten sowie die Sicherung der Unfallspuren voll gesperrt.
Autofahrer müssen rund um die Unfallstelle laut Polizei trotzdem weiterhin mit Einschränkungen im Verkehr rechnen.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa