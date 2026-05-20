Schwerer Unfall auf der A4: 25-Jährige kracht in Lkw und überschlägt sich

Köln - Bei einem Unfall auf der A4 am Kreuz Köln -Gremberg wurde eine Frau (25) am Mittwochmorgen schwer verletzt.

Die schwer verletzte 25-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Die 25-Jährige sei gegen 6.50 Uhr aus bislang unklarer Ursache mit ihrem Wagen auf der Überleitung zur A559 auf einen Lastwagen aufgefahren, berichtete die Polizei.

Anschließend habe sie sich mit ihrem Auto überschlagen und sei auf der Seite liegen geblieben, heißt es weiter.

Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu ihrem genauen Gesundheitszustand können aktuell jedoch keine Angaben gemacht werden.