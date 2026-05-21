Teenie (14) flüchtet auf E-Scooter vor Polizei und knallt gegen Sechsjährigen - Klinik

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In Köln-Chorweiler hat am Mittwoch ein 14-Jähriger einen Jungen (6) mit einem E-Scooter erwischt, als dieser vor der Polizei flüchten wollte.

Von Maurice Hossinger

Köln - Im Kölner Stadtteil Chorweiler ist am Mittwochabend ein Junge (6) bei einem Unfall mit einem E-Scooter verletzt worden.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jungen kurz nach dem Zusammenprall in eine Klinik. (Symbolbild)
Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jungen kurz nach dem Zusammenprall in eine Klinik. (Symbolbild)  © 123rf/amitdnath

Nach Angaben der Polizei sollen Einsatzkräfte eines Streifenwagens um 17 Uhr auf einen Jugendlichen (14) aufmerksam geworden sein, der während der Fahrt an seinem Handy herumgespielt habe.

Als dieser kurzerhand über einen Spielplatz an der Osloer Straße flüchten wollte, knallte er gegen den Sechsjährigen und verletzte diesen.

Der Junge musste kurz darauf in eine Klinik gebracht werden, der E-Scooter des 14-Jährigen wurde sichergestellt.

Gegen den Teenie laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Titelfoto: 123rf/amitdnath

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