Teenie (14) flüchtet auf E-Scooter vor Polizei und knallt gegen Sechsjährigen - Klinik
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Köln - Im Kölner Stadtteil Chorweiler ist am Mittwochabend ein Junge (6) bei einem Unfall mit einem E-Scooter verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei sollen Einsatzkräfte eines Streifenwagens um 17 Uhr auf einen Jugendlichen (14) aufmerksam geworden sein, der während der Fahrt an seinem Handy herumgespielt habe.
Als dieser kurzerhand über einen Spielplatz an der Osloer Straße flüchten wollte, knallte er gegen den Sechsjährigen und verletzte diesen.
Der Junge musste kurz darauf in eine Klinik gebracht werden, der E-Scooter des 14-Jährigen wurde sichergestellt.
Gegen den Teenie laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Titelfoto: 123rf/amitdnath