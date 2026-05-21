Teenie (14) flüchtet auf E-Scooter vor Polizei und knallt gegen Sechsjährigen - Klinik

Köln - Im Kölner Stadtteil Chorweiler ist am Mittwochabend ein Junge (6) bei einem Unfall mit einem E-Scooter verletzt worden.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jungen kurz nach dem Zusammenprall in eine Klinik. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Nach Angaben der Polizei sollen Einsatzkräfte eines Streifenwagens um 17 Uhr auf einen Jugendlichen (14) aufmerksam geworden sein, der während der Fahrt an seinem Handy herumgespielt habe.

Als dieser kurzerhand über einen Spielplatz an der Osloer Straße flüchten wollte, knallte er gegen den Sechsjährigen und verletzte diesen.