"Sei kein jämmerlicher Feigling!" Familie sucht mit emotionaler Videobotschaft nach Todesfahrer

Einsatzkräfte sicherten Spuren am Unfallort und nahmen die auf der Straße liegende Kleidung unter die Lupe. © Alexander Franz

Mit einem emotionalen Video und einer 10.000 Euro schweren Belohnung sucht sie selbst nach dem Todesfahrer. In dem auf YouTube veröffentlichen Clip appellierte der Vater des Toten an den mutmaßlichen Täter, sich zu stellen.

"Wir sind uns sicher, dass dich deine Tat belastet", sagt er dort in die Kamera. "Sei kein jämmerlicher Feigling, mache reinen Tisch, stelle dich der Polizei."

Der 20-Jährige war am 26. März 2023 in Wesseling als Fußgänger von einem Auto angefahren worden und später in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Nach damaligen Angaben hatte ein Zeuge gegen 1.00 Uhr am Morgen einen lauten Knall gehört und dann aus seiner Wohnung heraus auf der Straße einen Menschen liegen sehen. Nach dem Fahrer wurde danach gefahndet - aber bislang ohne Erfolg.