Folgenschwerer Unfall in Köln: Skoda rammt Stadtbahn - mehrere Personen verletzt

Köln - Schwerer Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto im Kölner Stadtteil Ostendorf! Mehrere Personen wurden bei dem Crash verletzt.

In Köln ist es zu einem folgenschweren Unfall einer Stadtbahn der KVB mit einem Auto gekommen. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben der Polizei kam es am Sonntagnachmittag (26. Oktober) gegen 13.45 Uhr zu der folgenschweren Kollision.

Demnach sei ein 47 Jahre alter Fahrer mit seinem Skoda von der Fitzmauricestraße nach links in die Rita-Maiburg-Straße abgebogen.

Als er die Gleise dann überqueren wollte, krachte er mit der parallel fahrenden Stadtbahn der Linie 5 zusammen und wurde einige Meter mitgeschleift.