Folgenschwerer Unfall in Köln: Skoda rammt Stadtbahn - mehrere Personen verletzt
Köln - Schwerer Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto im Kölner Stadtteil Ostendorf! Mehrere Personen wurden bei dem Crash verletzt.
Nach Angaben der Polizei kam es am Sonntagnachmittag (26. Oktober) gegen 13.45 Uhr zu der folgenschweren Kollision.
Demnach sei ein 47 Jahre alter Fahrer mit seinem Skoda von der Fitzmauricestraße nach links in die Rita-Maiburg-Straße abgebogen.
Als er die Gleise dann überqueren wollte, krachte er mit der parallel fahrenden Stadtbahn der Linie 5 zusammen und wurde einige Meter mitgeschleift.
Bei dem schweren Unfall wurden vier Personen leicht verletzt. Zudem seien sowohl der Skoda des 47-Jährigen als auch die Stadtbahn der Kölner Verkehrsbetriebe schwer beschädigt worden.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa