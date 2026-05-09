Fußgänger wird von Roller erfasst und knallt mit Kopf auf Asphalt

Köln - Im rechtsrheinischen Mülheim hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 36-Jähriger erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen.

Ein Krankenwagen brachte den Verletzten kurz nach dem Unfall in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Marcel Kausch/dpa

Nach Angaben der Polizei sei der Mann um 16.50 Uhr vom Motorroller eines 62-Jährigen auf dem Clevischen Ring Richtung Leverkusen erfasst worden, als er die Straße überqueren wollte.

Durch die Kollision stürzte der Fußgänger zu Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Dabei zog er sich schlimme Verletzungen zu und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.