Fußgänger wird von Roller erfasst und knallt mit Kopf auf Asphalt
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Köln - Im rechtsrheinischen Mülheim hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 36-Jähriger erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen.
Nach Angaben der Polizei sei der Mann um 16.50 Uhr vom Motorroller eines 62-Jährigen auf dem Clevischen Ring Richtung Leverkusen erfasst worden, als er die Straße überqueren wollte.
Durch die Kollision stürzte der Fußgänger zu Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Dabei zog er sich schlimme Verletzungen zu und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.
Wie es weiter heißt, habe man zwei Fahrstreifen des Clevischen Rings stadtauswärts sperren müssen.
Die Ermittlungen dauern weiter an. Der 62-Jährige erlitt einen Schock.
Titelfoto: Marcel Kausch/dpa