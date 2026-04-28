Sekunden nach Unfall auf A3: Polizist entdeckt leblosen Rentner (70) in Auto und reanimiert ihn
Köln - Infolge eines Unfalls auf der A3 bei Köln hat ein Polizist (35) einen 70-Jährigen reanimieren müssen.
Nach Angaben der Polizei ist es am Montag gegen 12.30 Uhr zu dem Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt gekommen.
Der Rentner sei demnach mit seinem Mercedes Vito ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geknallt.
Ein Streifenwagen - voll besetzt mit zwei Einsatzkräften - der zufälligerweise an der Unfallstelle vorbeigekommen war, hielt kurzerhand an.
Nur Sekunden später entdeckte einer der Beamten den Senior in seinem Wagen und zog ihn durch tatkräftige Unterstützung anderer Zeugen aus seinem Auto.
Bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungshubschrauber leistete der Polizist Erste Hilfe und brachte den 70-Jährigen in stabile Seitenlage.
Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt komplett gesperrt. Der Zustand des Rentners soll stabil sein.
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