Schwerer Unfall in Köln: Junger Motorradfahrer kracht an Kreuzung mit Auto zusammen

Köln - In Köln -Rodenkirchen ist am Montagnachmittag ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Frontalcrash mit einem Auto schwer verletzt worden.

Die Industriestraße in Köln-Rodenkirchen war nach dem schweren Unfall zeitweise abgesperrt. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Polizei mitteilt, war der 18-Jährige gegen 13.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Industriestraße unterwegs, als es an der Kreuzung zur Emil-Hoffmann-Straße zum folgenschweren Unfall kam.

Eine 57-jährige Auto-Fahrerin wollte offenbar nach links abbiegen, als beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen.

Der Aufprall war so heftig, dass der junge Biker schwer verletzt wurde und direkt intensivmedizinisch versorgt werden musste.

Rettungskräfte kümmerten sich um ihn. Die Auto-Fahrerin stand nach dem Unfall unter Schock.