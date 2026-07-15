Heftiger Frontalunfall: 19-Jährige brettert in entgegenkommenden Ford

Köln - Unfall-Schock in der Domstadt! Auf der Kölner Straße hat sich am Mittwochmorgen ein heftiger Frontalcrash ereignet.

Der Mercedes der 19-Jährigen wurde durch den Frontalcrash komplett zerstört. © Daniel Evers

Laut Polizei sei eine 19-Jährige mit ihrem grauen Mercedes gegen 7 Uhr in Richtung Ensen unterwegs gewesen, als sie plötzlich aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr lenkte.

Dort knallte die junge Frau frontal mit dem Ford eines 34-Jährigen zusammen.

Beide wurden durch den Unfall schwer verletzt, Trümmerteile beider Fahrzeuge flogen meterweit umher.

Erst Rettungskräfte der Feuerwehr konnten die beiden Unfallbeteiligten aus ihren Autos befreien und anschließend den Rettungssanitätern übergeben.