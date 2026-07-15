Heftiger Frontalunfall: 19-Jährige brettert in entgegenkommenden Ford

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In Köln-Poll hat sich am Mittwochmorgen ein heftiger Frontalcrash ereignet. Zwei Personen im Alter von 19 und 34 Jahren wurden eingeklemmt und schwer verletzt.

Von Maurice Hossinger

Köln - Unfall-Schock in der Domstadt! Auf der Kölner Straße hat sich am Mittwochmorgen ein heftiger Frontalcrash ereignet.

Der Mercedes der 19-Jährigen wurde durch den Frontalcrash komplett zerstört.
Der Mercedes der 19-Jährigen wurde durch den Frontalcrash komplett zerstört.  © Daniel Evers

Laut Polizei sei eine 19-Jährige mit ihrem grauen Mercedes gegen 7 Uhr in Richtung Ensen unterwegs gewesen, als sie plötzlich aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr lenkte.

Dort knallte die junge Frau frontal mit dem Ford eines 34-Jährigen zusammen.

Beide wurden durch den Unfall schwer verletzt, Trümmerteile beider Fahrzeuge flogen meterweit umher.

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Erst Rettungskräfte der Feuerwehr konnten die beiden Unfallbeteiligten aus ihren Autos befreien und anschließend den Rettungssanitätern übergeben.

Auch der Fahrer des schwarzen Ford musste nach dem Unfall aus seinem Wrack gerettet werden.
Auch der Fahrer des schwarzen Ford musste nach dem Unfall aus seinem Wrack gerettet werden.  © Daniel Evers

Für die Dauer der ausgiebigen Unfallaufnahme war die Kölner Straße zwischen der Anschlussstelle Poll und der Porzer Ringstraße gesperrt.

Mittlerweile ist die Straße wieder für den Verkehr freigegeben, die Autos abtransportiert.

Titelfoto: Daniel Evers

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