Heftiger Frontalunfall: 19-Jährige brettert in entgegenkommenden Ford
Köln - Unfall-Schock in der Domstadt! Auf der Kölner Straße hat sich am Mittwochmorgen ein heftiger Frontalcrash ereignet.
Laut Polizei sei eine 19-Jährige mit ihrem grauen Mercedes gegen 7 Uhr in Richtung Ensen unterwegs gewesen, als sie plötzlich aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr lenkte.
Dort knallte die junge Frau frontal mit dem Ford eines 34-Jährigen zusammen.
Beide wurden durch den Unfall schwer verletzt, Trümmerteile beider Fahrzeuge flogen meterweit umher.
Erst Rettungskräfte der Feuerwehr konnten die beiden Unfallbeteiligten aus ihren Autos befreien und anschließend den Rettungssanitätern übergeben.
Für die Dauer der ausgiebigen Unfallaufnahme war die Kölner Straße zwischen der Anschlussstelle Poll und der Porzer Ringstraße gesperrt.
Mittlerweile ist die Straße wieder für den Verkehr freigegeben, die Autos abtransportiert.
Titelfoto: Daniel Evers