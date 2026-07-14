Audi-Fahrer fährt Kind (9) über den Fuß und haut ab: Polizei bittet um Hinweise

Köln - Eine Neunjährige ist in Köln -Worringen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Verursacher suchte anschließend das Weite - jetzt fahndet die Polizei nach ihm.

Nach einem Unfall mit einer verletzten Neunjährigen in Köln-Worringen sucht die Polizei jetzt den flüchtigen Fahrer eines silbernen Audi A6. (Symbolbild) © Katharina Kausche/dpa

Der Vorfall passierte laut den Beamten bereits am Donnerstagabend (9. Juli) gegen 18.30 Uhr an der Einmündung Alte Neusser Straße/St.-Tönnis-Straße.

Dort wollte eine Familie die Straße überqueren, als ein silberner Audi A6 angerauscht kam und über den linken Fuß des neun Jahre alten Mädchens fuhr.

Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Doch statt anzuhalten und sich um die Situation zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort.

Er soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein und kurze, nach hinten gegelte Haare haben. Zudem habe er ein schmales Gesicht und trug ein hellbeiges Poloshirt. Das Kennzeichen des silbernen Audi A6 soll mit den Buchstaben "BM" begonnen haben.