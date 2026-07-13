Lkw-Unfall in Villenviertel: Fußgänger (64) mit Beinen unter Rädern eingeklemmt

Köln - Im Kölner Luxus-Veedel Hahnwald hat am frühen Montagmorgen ein Lkw einen Fußgänger (64) erfasst, der daraufhin schwer verletzt in eine Klinik musste.

Durch den Unfall wurde der 64-Jährige schwer verletzt und musste in eine Klinik. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Stattgefunden haben soll der Vorfall um 7.40 Uhr auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs, teilten die Beamten mit.

Demnach soll der Lkw-Fahrer (41) den Passanten bei einem Rangiermanöver erfasst haben.

Innerhalb von Sekundenbruchteilen steckte der 64-Jährige schließlich mit beiden Beinen unter den Rädern des Lasters fest.