Lkw-Unfall in Villenviertel: Fußgänger (64) mit Beinen unter Rädern eingeklemmt
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Köln - Im Kölner Luxus-Veedel Hahnwald hat am frühen Montagmorgen ein Lkw einen Fußgänger (64) erfasst, der daraufhin schwer verletzt in eine Klinik musste.
Stattgefunden haben soll der Vorfall um 7.40 Uhr auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs, teilten die Beamten mit.
Demnach soll der Lkw-Fahrer (41) den Passanten bei einem Rangiermanöver erfasst haben.
Innerhalb von Sekundenbruchteilen steckte der 64-Jährige schließlich mit beiden Beinen unter den Rädern des Lasters fest.
Laut Polizei sei der Mann im Anschluss von einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht worden.
Wie es jedoch genau zu dem Unfall kommen konnte, muss nun ermittelt werden.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa