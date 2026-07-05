Tödlicher Crash in Köln: Biker wird gegen Baum geschleudert und stirbt
Köln - Tragischer Unfall auf der L124 in Köln: Am Freitagnachmittag wurde ein Motorradfahrer (35) gegen einen Baum geschleudert und schwerst verletzt. Wenig später verstarb er.
Aktuellen Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Biker gegen 17.30 Uhr mit seiner Suzuki auf dem rechten Fahrstreifen der Landstraße in Richtung Autobahnkreuz Köln-Gremberg unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Vingst beim Überfahren einer Bordsteinkante die Kontrolle über seine Maschine verlor.
Das haben die Ordnungshüter am Sonntag mitgeteilt.
Daraufhin kam er zu Fall, kollidierte laut Zeugenaussagen mit einem Baum und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.
Zwar konnte der Mann von Rettungskräften noch in eine Klinik gebracht werden, dort verstarb er später allerdings trotz Reanimationsmaßnahmen.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa