Tödlicher Crash in Köln: Biker wird gegen Baum geschleudert und stirbt

Köln - Tragischer Unfall auf der L124 in Köln : Am Freitagnachmittag wurde ein Motorradfahrer (35) gegen einen Baum geschleudert und schwerst verletzt. Wenig später verstarb er.

Offenbar hat der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verloren, als er über eine Bordsteinkante gefahren ist. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Aktuellen Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Biker gegen 17.30 Uhr mit seiner Suzuki auf dem rechten Fahrstreifen der Landstraße in Richtung Autobahnkreuz Köln-Gremberg unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Vingst beim Überfahren einer Bordsteinkante die Kontrolle über seine Maschine verlor.

Das haben die Ordnungshüter am Sonntag mitgeteilt.

Daraufhin kam er zu Fall, kollidierte laut Zeugenaussagen mit einem Baum und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.