Kleintransporter kracht frontal in Audi: Beide Fahrer schwer verletzt
Köln - Bei einem Verkehrsunfall in Köln-Dellbrück sind am Freitagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer (33) mit seinem Ford Transit auf dem Dellbrücker Mauspfad in den Gegenverkehr geraten und dann frontal mit dem Audi A3 Sportback eines 33-Jährigen kollidiert.
Ersthelfer versorgten den aus Lüdenscheid stammenden Unfallverursacher, während der Audi-Fahrer von den eintreffenden Rettungskräften aus dem Wrack befreit werden musste.
Beide Männer erlitten bei dem Crash schwere Verletzungen und wurden anschließend in eine Klinik gebracht.
Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrer des Medikamenten-Transporters auf dem Dellbrücker Mauspfad in Richtung des Kreisverkehrs Bensberger Marktweg/Neufelder Straße einen Fahrradfahrer überholt.
Laut Zeugen soll er dadurch auf die Gegenspur gefahren und mit dem Audi kollidiert sein. Zwei weitere am Straßenrand geparkte Autos wurden ebenfalls beschädigt.
Medikamente für Weitertransport umgeladen
Da der Transit größtenteils mit Medikamenten beladen war, mussten diese für den Weitertransport in ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden.
Für die Dauer der Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sowie zur Bergung der Fahrzeuge blieb der Dellbrücker Mauspfad im Bereich der Unfallstelle Hochwinkel für den Verkehr gesperrt.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa