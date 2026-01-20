Kreuzungscrash in Deutz: Radfahrer von Toyota erfasst und schwer verletzt
Köln - Nachdem ein Radfahrer (27) aus Köln von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei.
Wie die Beamten nun berichteten, hat sich der Crash am vergangenen Samstagmittag ereignet.
Ersten Zeugenaussagen zufolge war ein 56-Jähriger mit seinem Toyota Corolla gegen 11.50 Uhr bei Grün in die Kreuzung Gotenring/Deutz-Kalker-Straße eingefahren und dabei mit dem aus Richtung Deutz kommenden 27-Jährigen kollidiert.
Der Radfahrer erlitt durch die Wucht des Aufpralls schwere Kopf- und Beinverletzungen und wurde zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt.
Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
