Kreuzungscrash in Deutz: Radfahrer von Toyota erfasst und schwer verletzt

Nachdem ein Radfahrer (27) aus Köln von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei.

Von Jonas Reihl

Köln - Nachdem ein Radfahrer (27) aus Köln von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei.

Der 27-jährige Radfahrer erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen an Kopf und Beinen. (Symbolbild)  © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Beamten nun berichteten, hat sich der Crash am vergangenen Samstagmittag ereignet.

Ersten Zeugenaussagen zufolge war ein 56-Jähriger mit seinem Toyota Corolla gegen 11.50 Uhr bei Grün in die Kreuzung Gotenring/Deutz-Kalker-Straße eingefahren und dabei mit dem aus Richtung Deutz kommenden 27-Jährigen kollidiert.

Der Radfahrer erlitt durch die Wucht des Aufpralls schwere Kopf- und Beinverletzungen und wurde zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

