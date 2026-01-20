Kreuzungscrash in Deutz: Radfahrer von Toyota erfasst und schwer verletzt

Köln - Nachdem ein Radfahrer (27) aus Köln von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei .

Der 27-jährige Radfahrer erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen an Kopf und Beinen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Beamten nun berichteten, hat sich der Crash am vergangenen Samstagmittag ereignet.

Ersten Zeugenaussagen zufolge war ein 56-Jähriger mit seinem Toyota Corolla gegen 11.50 Uhr bei Grün in die Kreuzung Gotenring/Deutz-Kalker-Straße eingefahren und dabei mit dem aus Richtung Deutz kommenden 27-Jährigen kollidiert.

Der Radfahrer erlitt durch die Wucht des Aufpralls schwere Kopf- und Beinverletzungen und wurde zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt.