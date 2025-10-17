Kurioser Crash: Rentner begeht Fahrfehler und landet in einer Bar

Köln - Einen kuriosen Unfall hat es am Freitagvormittag in Köln gegeben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

In Köln ist ein 73-jähriger Mann mit seinem Auto in eine Bar gefahren. © Horst Konopke

Nach Angaben der Polizei war ein 73 Jahre alter Mann mit seinem Honda gegen elf Uhr auf dem Hohenzollernring unterwegs.

Plötzlich - mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers - kam der Rentner von der Straße ab und krachte in die Glasfront einer Bar, wie Zeugen berichtet haben.

Glücklicherweise war das Lokal zum Unfallzeitpunkt leer und auch der 73-jährige Honda-Fahrer blieb unverletzt.