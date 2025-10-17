Kurioser Crash: Rentner begeht Fahrfehler und landet in einer Bar
Köln - Einen kuriosen Unfall hat es am Freitagvormittag in Köln gegeben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Nach Angaben der Polizei war ein 73 Jahre alter Mann mit seinem Honda gegen elf Uhr auf dem Hohenzollernring unterwegs.
Plötzlich - mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers - kam der Rentner von der Straße ab und krachte in die Glasfront einer Bar, wie Zeugen berichtet haben.
Glücklicherweise war das Lokal zum Unfallzeitpunkt leer und auch der 73-jährige Honda-Fahrer blieb unverletzt.
Allerdings entstand an der Schaufensterfront sowie an der Fassade des Gebäudes ein erheblicher Sachschaden. Auch der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten haben nun die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Horst Konopke