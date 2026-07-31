KVB-Unfall in Buchheim! Fußgänger von Straßenbahn erfasst
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Köln - KVB-Unfall in Buchheim! An der Haltestelle "Frankfurter Straße" ist am Freitagnachmittag ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst worden.
Der Polizei zufolge sei die Person bei dem Zusammenprall gegen 13.30 Uhr schwer verletzt und umgehend medizinisch versorgt worden.
Erste Ermittlungen geben offenbar Hinweise darauf, dass der Mann die Gleise trotz roter Ampel betreten haben soll - offiziell bestätigt ist dies aber noch nicht.
Zwei Fahrer der betroffenen Straßenbahn sowie ein anderer werden derzeit psychologisch betreut.
Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.
Titelfoto: Daniel Evers