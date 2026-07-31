KVB-Unfall in Buchheim! Fußgänger von Straßenbahn erfasst

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In Köln-Buchheim ist ein Fußgänger von einer Straßenbahn der KVB erfasst und schwer verletzt worden.

Von Maurice Hossinger

Köln - KVB-Unfall in Buchheim! An der Haltestelle "Frankfurter Straße" ist am Freitagnachmittag ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst worden.

Ein Team der Polizei nahm die betroffene Straßenbahn unter die Lupe und schaute nach Spuren.
Ein Team der Polizei nahm die betroffene Straßenbahn unter die Lupe und schaute nach Spuren.  © Daniel Evers

Der Polizei zufolge sei die Person bei dem Zusammenprall gegen 13.30 Uhr schwer verletzt und umgehend medizinisch versorgt worden.

Erste Ermittlungen geben offenbar Hinweise darauf, dass der Mann die Gleise trotz roter Ampel betreten haben soll - offiziell bestätigt ist dies aber noch nicht.

Die Straßenbahn war gegen 13.30 Uhr stadteinwärts unterwegs.
Die Straßenbahn war gegen 13.30 Uhr stadteinwärts unterwegs.  © Daniel Evers

Zwei Fahrer der betroffenen Straßenbahn sowie ein anderer werden derzeit psychologisch betreut.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

Titelfoto: Daniel Evers

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