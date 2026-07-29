E-Scooter-Fahrer rammt Seniorin (94) auf Zebrastreifen und flüchtet

Köln - Nach einem Unfall mit einer 94 Jahre alten Fußgängerin in der Kölner Innenstadt sucht die Polizei nach einem E-Scooter-Fahrer.

Nach dem Unfall brachte ein Rettungswagen die 94-Jährige mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Unfall passierte am Dienstagabend (29. Juli) gegen 19 Uhr auf der Marzellenstraße. Die Seniorin war zusammen mit einer Pflegekraft zu Fuß unterwegs und wollte einen Zebrastreifen in Richtung "An den Dominikanern" überqueren.

Dort wurde die 94-Jährige von einem E-Scooter-Fahrer so heftig angefahren, dass sie zu Boden stürzte und sich am Kopf verletzte.

Der Mann machte sich anschließend aus dem Staub und rannte in Richtung Kölner Hauptbahnhof. Laut Polizei sollen auch zwei Begleiter, die ebenfalls auf dem E-Scooter gestanden haben sollen, geflüchtet sein.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.