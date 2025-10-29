Lkw-Drama in Köln! Tanklaster erfasst Seniorin auf offener Straße

Köln - Im Kölner Stadtteil Riehl ist am Mittwochnachmittag eine Seniorin (73) von einem Tanklaster erfasst und dabei schwer verletzt worden.

In Köln-Riehl ist am Mittwoch ein Tanklaster mit einer Seniorin kollidiert. © Florian Schmidt

Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen die Oma dabei beobachtet, wie sie gegen 15.45 Uhr die Straße "An der Schanz" zu Fuß überquert habe.

Nur Sekundenbruchteile später soll sie schließlich auf offener Straße vom Laster angefahren worden sein. Der 43-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock.

Die ältere Dame hingegen wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie derzeit auf der Intensivstation liegt.