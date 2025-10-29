Lkw-Drama in Köln! Tanklaster erfasst Seniorin auf offener Straße
Köln - Im Kölner Stadtteil Riehl ist am Mittwochnachmittag eine Seniorin (73) von einem Tanklaster erfasst und dabei schwer verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen die Oma dabei beobachtet, wie sie gegen 15.45 Uhr die Straße "An der Schanz" zu Fuß überquert habe.
Nur Sekundenbruchteile später soll sie schließlich auf offener Straße vom Laster angefahren worden sein. Der 43-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock.
Die ältere Dame hingegen wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie derzeit auf der Intensivstation liegt.
Über die genauen Details zu den Verletzungen der 73-Jährigen ist derweil noch nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an und sollen nun klären, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.
Laut Polizei wurden Autofahrende gebeten, den betroffenen Bereich um "An der Schanz" zu umfahren.
Titelfoto: Florian Schmidt