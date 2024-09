30.09.2024 14:18 Lkw-Unfall in Köln: 58-Jähriger wird in Auto eingeklemmt und stirbt

In Köln kam es am Montagmorgen zu einem tödlichen Unfall. Für einen 58-Jährigen kam an der Unfallstelle jede Hilfe zu spät.

Von Maurice Hossinger

Köln - Im Kölner Stadtteil Rath-Heumar hat sich am heutigen Montagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Bereits am Montagmittag haben die Ermittlungen bei der Kölner Polizei begonnen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Nach Angaben der Polizei kam es gegen 8.40 Uhr auf der Lützerathstraße zu einem folgenschweren Crash zwischen einem Lkw und dem VW Polo eines 58-Jährigen. Der Mann war gerade dabei, von einem Wanderparkplatz auf die Hauptstraße einzubiegen, als sich von links ein Müllfahrzeug der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) in Richtung Bensberg näherte. Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde krachte der Lkw der AWB, besetzt mit drei Männern, in das Auto. Durch den heftigen Zusammenprall wurde der 58-Jährige so stark in seinem Kleinwagen eingeklemmt, dass er trotz versuchter Reanimationen nur kurze Zeit später starb. Köln Unfall Dreiste Unfallflucht in Köln: Mann lässt Roller-Beifahrerin einfach zurück! Der Lkw-Fahrer (40) sowie seine beiden Arbeitskollegen blieben unverletzt. In einer offiziellen Mitteilung des Kölner Unternehmens heißt es: "Wir sind sehr betroffen und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen“, teilte Thomas Thalau (Sprecher der Geschäftsführung) mit. Die Polizei sperrte die Lützerathstraße im Rahmen ihrer Unfallaufnahme in beide Richtungen und ließ beide Fahrzeuge abschleppen. Hintergründe zum Unfall sollen nun ermittelt werden.



