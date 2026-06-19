Köln-Porz: Riskante Motorradfahrt endet für 26-Jährigen im Krankenhaus

Köln - Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am späten Donnerstagabend in Köln -Porz schwer verunglückt, nachdem er mit seiner Yamaha von der Straße abgekommen und gegen einen Betonkübel geprallt war.

Die Yamaha prallte gegen einen Betonkübel und wurde dabei stark zerstört. © Daniel Evers

Ersten Zeugenaussagen zufolge soll der junge Mann gegen 21.50 Uhr deutlich zu schnell auf der Alten Kölner Straße Richtung Mauspfad unterwegs gewesen sein.

Zeitweise sei er dabei sogar nur auf dem Hinterrad gefahren und habe schließlich die Kontrolle über seine Maschine verloren.

Laut Polizei kam der Biker nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Betonkübel. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 26-Jährigen anschließend ins Krankenhaus.

Einsatzkräfte sicherten vor Ort die Spuren. Die Alte Kölner Straße war bis etwa 5 Uhr morgens komplett gesperrt.