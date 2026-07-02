Unfall auf der A1: Drogen-Fahrerin fährt mit Smart auf Streifenwagen auf

Köln - Eine unter Alkohol und Drogen stehende Autofahrerin (54) hat in der Nacht zu Donnerstag einen Streifenwagen mit ihrem Smart in Köln beschädigt.

Der Streifenwagen der Kölner Polizei wurde bei dem Crash beschädigt. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizei mitteilt, war den Beamten gegen 0.45 Uhr der Kleinwagen aufgefallen, weil er auf der Aachener Straße ohne Licht unterwegs war.

Daraufhin gaben die Ordnungshüter der Frau Anhaltezeichen. Auf diese reagiert die 54-Jährige allerdings nicht, stattdessen setzte sie ihre Fahrt fort und bog mit ihrem Wagen auf die A1 in Richtung Dortmund ein.

Der Streifenwagen folgte ihr und gab weiterhin Anhaltezeichen. Im Bereich der Anschlussstelle Bocklemünd hielt die Frau den Smart schließlich auf dem Standstreifen an. Dabei fuhr sie jedoch auf den vorausfahrenden Wagen der Polizei auf.