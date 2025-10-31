Mercedes landet in Gleisbett - Fahrer kurz danach tot!

Köln - Nach einem Unfall in Köln-Deutz ist ein 58-jähriger Autofahrer am Donnerstag im Krankenhaus verstorben.

Für die Polizei haben die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls nun begonnen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der Mann war nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 17.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Siegburger Straße Richtung Poll unterwegs, als er kurz hinter der Einmündung "Kaltenbornweg" verunfallte.

Erst Sekunden später kam sein Fahrzeug im Gleisbett der Haltestelle "Poller Kirchweg" zum Stillstand. Trotz schneller Reanimationsmaßnahmen konnte man nichts mehr für den Fahrer tun.

Zeugen zufolge soll der 58-Jährige vor seinem Unfall in Schlangenlinien gefahren sein und mehrfach Rand- sowie Bordsteine touchiert haben.