Dramatischer Unfall: Biker überschlägt sich und muss notoperiert werden

Köln - Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend (9. Mai) in der Kölner Innenstadt bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er musste anschließend im Krankenhaus notoperiert werden.

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in der Kölner Innenstadt schwer verunglückt. Die Polizei ermittelt zur Ursache. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 22.30 Uhr auf der Straße "Rothgerberbach" in Richtung Severinsbrücke unterwegs.

In Höhe der Straße "Blaubach" kam es dann zum Unglück: Der Motorradfahrer prallte gegen einen Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich.

Der 34-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er umgehend ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort erfolgte eine Notoperation.

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte vor Ort die Spuren. Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war.