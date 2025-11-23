Schlimmer Unfall bei Köln-Dellbrück: 26-Jähriger schwer verletzt

Köln - Heftiger Unfall auf der A3 ! In Fahrtrichtung Oberhausen hat es am Sonntagmorgen enorm gekracht.

Ein dunkler Kleinwagen wurde bei dem Unfall komplett zerstört. © 7aktuell Bildversand

Der Polizei zufolge soll sich der Unfall auf Höhe der Ausfahrt Köln-Dellbrück ereignet haben.

Demnach habe ein 26-Jähriger plötzlich die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren. Kurz darauf soll er mit einem Lkw zusammengeprallt sein und ein weiteres Fahrzeug touchiert haben.

Durch den Zusammenstoß wurde der junge Mann offenbar schwer verletzt. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.