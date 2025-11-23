Schlimmer Unfall bei Köln-Dellbrück: 26-Jähriger schwer verletzt
Köln - Heftiger Unfall auf der A3! In Fahrtrichtung Oberhausen hat es am Sonntagmorgen enorm gekracht.
Der Polizei zufolge soll sich der Unfall auf Höhe der Ausfahrt Köln-Dellbrück ereignet haben.
Demnach habe ein 26-Jähriger plötzlich die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren. Kurz darauf soll er mit einem Lkw zusammengeprallt sein und ein weiteres Fahrzeug touchiert haben.
Durch den Zusammenstoß wurde der junge Mann offenbar schwer verletzt. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Oberhausen war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Autofahrende müssen voraussichtlich mit Verzögerungen rechnen.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell Bildversand