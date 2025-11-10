Schlimmer Unfall in Leverkusen: Betrunkener von Auto erfasst und tödlich verletzt
Leverkusen - In Leverkusen ist ein Fußgänger (22) am Sonntagabend von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.
Ersten Erkenntnissen zufolge war er gegen 18.30 Uhr auf dem Dhünnberg in Höhe der Parkhaus-Auffahrt des Klinikums unvermittelt von einem Grünstreifen auf die Fahrbahn getreten. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.
Ein 60-jähriger Hyundai-Fahrer habe demnach nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und erfasste den mutmaßlich stark betrunkenen 22-Jährigen.
Rettungskräfte brachten ihn noch in ein Krankenhaus. Dort erlag er seinen schwersten Verletzungen allerdings noch am Abend.
Der Hyundai-Fahrer erlitt einen Schock. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren vor Ort.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zuge nach Zeugen des Crashs. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] bei den Ermittlern zu melden.
