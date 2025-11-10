Schlimmer Unfall in Leverkusen: Betrunkener von Auto erfasst und tödlich verletzt

Leverkusen - In Leverkusen ist ein Fußgänger (22) am Sonntagabend von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.

Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen in eine Klinik, wo er noch am Sonntagabend verstarb. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge war er gegen 18.30 Uhr auf dem Dhünnberg in Höhe der Parkhaus-Auffahrt des Klinikums unvermittelt von einem Grünstreifen auf die Fahrbahn getreten. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.

Ein 60-jähriger Hyundai-Fahrer habe demnach nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und erfasste den mutmaßlich stark betrunkenen 22-Jährigen.

Rettungskräfte brachten ihn noch in ein Krankenhaus. Dort erlag er seinen schwersten Verletzungen allerdings noch am Abend.

Der Hyundai-Fahrer erlitt einen Schock. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren vor Ort.