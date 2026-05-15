Militärring nach Unfall zeitweise gesperrt: Jogger schwer verletzt

Köln - Auf dem Militärring in Köln ist ein Jogger (44) am Freitagmorgen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Bereich rund um die Luxemburger Straße war komplett gesperrt.

Nach einem schweren Unfall auf dem Militärring in Köln war der Bereich rund um die Luxemburger Straße von der Polizei gesperrt. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, passierte der Unfall gegen 8.15 Uhr. Ein Auto erfasste den Mann frontal beim Joggen.

Zeugenaussagen zufolge soll der Jogger die Militärringstraße bei Rotlicht überquert haben.

Rettungskräfte waren schnell vor Ort und kümmerten sich um den schwer verletzten. Er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.