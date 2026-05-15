Militärring nach Unfall zeitweise gesperrt: Jogger schwer verletzt
Köln - Auf dem Militärring in Köln ist ein Jogger (44) am Freitagmorgen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Bereich rund um die Luxemburger Straße war komplett gesperrt.
Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, passierte der Unfall gegen 8.15 Uhr. Ein Auto erfasste den Mann frontal beim Joggen.
Zeugenaussagen zufolge soll der Jogger die Militärringstraße bei Rotlicht überquert haben.
Rettungskräfte waren schnell vor Ort und kümmerten sich um den schwer verletzten. Er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Für die Unfallaufnahme war die Luxemburger Straße in beide Fahrtrichtungen sowie die Militärringstraße in Fahrtrichtung Braunsfeld für etwa zwei Stunden gesperrt.
Erstmeldung am 15. Mai um 10.05 Uhr, Update um 11.21 Uhr.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa