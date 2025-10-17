Schwerer Unfall im Kalker Tunnel: Drei Menschen verletzt

Köln - Bei einem schweren Auffahrunfall in Köln sind drei Personen verletzt worden.

Bei einem Unfall in Köln sind drei Menschen verletzt worden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Auf der Stadtautobahn im Kalker Tunnel sei am späten Donnerstagabend ein Auto auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Der 22-jährige mutmaßliche Unfallverursacher und der 56-jährige Fahrer des vorausfahrenden Autos seien schwer verletzt worden