Schwerer Unfall im Kalker Tunnel: Drei Menschen verletzt
Von Dorothea Hülsmeier
Köln - Bei einem schweren Auffahrunfall in Köln sind drei Personen verletzt worden.
Auf der Stadtautobahn im Kalker Tunnel sei am späten Donnerstagabend ein Auto auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher.
Der 22-jährige mutmaßliche Unfallverursacher und der 56-jährige Fahrer des vorausfahrenden Autos seien schwer verletzt worden
Eine 22-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Ursache des Unfalls sei noch unklar und werde ermittelt, teilte die Polizei mit.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa