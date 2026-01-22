Sie war mit ihrem Rollator auf dem Gehweg unterwegs: Seniorin (†87) von Lkw erfasst

In Köln-Kalk wurde eine 87-jährige Frau am Donnerstagmittag von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt.

Von Tobias Kremer

Köln - In Köln-Kalk wurde eine 87-jährige Frau von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt.

Die Seniorin war mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Vereinsstraße unterwegs, als es zu dem Crash kam. (Symbolbild)  © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Wie die Polizei bestätigt, hat sich der Unfall gegen 12 Uhr am Donnerstagmittag zugetragen.

Demnach war die Seniorin mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Vereinsstraße in Richtung Tunisstraße unterwegs, als zeitgleich ein 34-jähriger Lkw-Fahrer seinen 18-Tonner aus einer Grundstückseinfahrt herausfuhr und die Frau erfasste.

Die 87-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass jede Hilfe zu spät kam und sie noch am Unfallort verstarb. Der 34-Jährige erlitt einen Schock und wird aktuell durch einen Seelsorger der Feuerwehr betreut.

Die Kölner Polizei ist vor Ort, um sich um mögliche Unfallzeugen zu kümmern. Zudem sichert ein spezielles Verkehrsaufnahmeteam Spuren. Rund um die Unfallstelle kann es daher zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Der Unfall-Lkw wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen sowie das erste Auswerten von Videoaufnahmen dauern weiter an.

