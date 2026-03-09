BMW rollt in Rhein: Fahrzeug geborgen, Fahrer weiter in Lebensgefahr

Der BMW, der am Samstagabend an der Trankgassenwerft in Köln durch ein Schutzgitter in den Rhein rollte, wurde am Montagmittag erfolgreich geborgen.

Von Jonas Reihl, Alina Eultgem

Der verunfallte BMW konnte am Montagmittag erfolgreich geborgen werden. © Daniel Evers Die Bilder eines Reporters vor Ort zeigen, wie der verunfallte Wagen mithilfe eines Krans gegen 12 Uhr aus dem Wasser gezogen wurde. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei, sowie Polizeikräfte waren mit zwei Polizeibooten und Streifenwagen vor Ort, um die Bergungsarbeiten abzusichern. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde zuvor aus dem Wasser gerettet und befindet sich derzeit weiterhin in Lebensgefahr. Er wurde medizinisch versorgt. Köln Unfall Schwerer Unfall am Rheinufer: Passant von Fahrschulbus erfasst - Lebensgefahr Seine 21 Jahre alte Beifahrerin erlitt bei dem Vorfall einen Schock.

Die Einsatzkräfte setzen einen Kran ein, um den versunkenen Wagen aus den Tiefen des Rheins zu holen. © Daniel Evers

Warum der BMW am Samstagabend den Schutzzaun durchbrochen hat, ist noch unklar. © Daniel Evers

Dramatischer Rhein-Unfall: Einsatzkräfte retten Fahrer und bergen Wagen