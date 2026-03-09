 6.912

BMW rollt in Rhein: Fahrzeug geborgen, Fahrer weiter in Lebensgefahr

Der BMW, der am Samstagabend an der Trankgassenwerft in Köln durch ein Schutzgitter in den Rhein rollte, wurde am Montagmittag erfolgreich geborgen.

Von Jonas Reihl, Alina Eultgem

Köln - Der BMW, der am Samstagabend an der Trankgassenwerft in Köln durch ein Schutzgitter in den Rhein rollte, wurde am Montagmittag erfolgreich geborgen.

Der verunfallte BMW konnte am Montagmittag erfolgreich geborgen werden.
Der verunfallte BMW konnte am Montagmittag erfolgreich geborgen werden.  © Daniel Evers

Die Bilder eines Reporters vor Ort zeigen, wie der verunfallte Wagen mithilfe eines Krans gegen 12 Uhr aus dem Wasser gezogen wurde.

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei, sowie Polizeikräfte waren mit zwei Polizeibooten und Streifenwagen vor Ort, um die Bergungsarbeiten abzusichern.

Der Fahrer des Fahrzeugs wurde zuvor aus dem Wasser gerettet und befindet sich derzeit weiterhin in Lebensgefahr. Er wurde medizinisch versorgt.

Schwerer Unfall am Rheinufer: Passant von Fahrschulbus erfasst - Lebensgefahr
Köln Unfall Schwerer Unfall am Rheinufer: Passant von Fahrschulbus erfasst - Lebensgefahr

Seine 21 Jahre alte Beifahrerin erlitt bei dem Vorfall einen Schock.

Die Einsatzkräfte setzen einen Kran ein, um den versunkenen Wagen aus den Tiefen des Rheins zu holen.
Die Einsatzkräfte setzen einen Kran ein, um den versunkenen Wagen aus den Tiefen des Rheins zu holen.  © Daniel Evers
Warum der BMW am Samstagabend den Schutzzaun durchbrochen hat, ist noch unklar.
Warum der BMW am Samstagabend den Schutzzaun durchbrochen hat, ist noch unklar.  © Daniel Evers

Dramatischer Rhein-Unfall: Einsatzkräfte retten Fahrer und bergen Wagen

Die Polizei leitete am Samstagabend eine großangelegte Suche nach dem Mann ein.
Die Polizei leitete am Samstagabend eine großangelegte Suche nach dem Mann ein.  © Jan Ohmen

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Wagen gegen 19.30 Uhr mit Schrittgeschwindigkeit durch ein Schutzgitter gefahren und anschließend in den Fluss gerollt. Beide Insassen konnten sich daraufhin selbstständig aus dem sinkenden Auto befreien.

Die 21-Jährige sei kurz darauf von Passanten aus dem Wasser gezogen worden, teilte die Polizei weiter mit. Von dem bis dahin noch nicht identifizierten Fahrer fehlte zunächst allerdings jede Spur.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen entdeckten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr den Mann wenig später stromabwärts im Bereich der Zoobrücke. Daraufhin wurde er aus dem Rhein gezogen und dem Rettungsdienst übergeben.

Radfahrer (64) stürzt und wird von Transporter erfasst: Sein Hund muss alles mit ansehen
Köln Unfall Radfahrer (64) stürzt und wird von Transporter erfasst: Sein Hund muss alles mit ansehen

Am Unfallort sicherten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Samstagabend Spuren, während das Fahrzeug zunächst in den Fluten versank. Nun wurde es erfolgreich geborgen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Der genaue Hergang sowie eine technische Untersuchung des Fahrzeugs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Erstmeldung am 7. März um 22.30 Uhr, Update am 9. März um 13.40 Uhr.

Titelfoto: Daniel Evers

Mehr zum Thema Köln Unfall: