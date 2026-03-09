BMW rollt in Rhein: Fahrzeug geborgen, Fahrer weiter in Lebensgefahr
Köln - Der BMW, der am Samstagabend an der Trankgassenwerft in Köln durch ein Schutzgitter in den Rhein rollte, wurde am Montagmittag erfolgreich geborgen.
Die Bilder eines Reporters vor Ort zeigen, wie der verunfallte Wagen mithilfe eines Krans gegen 12 Uhr aus dem Wasser gezogen wurde.
Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei, sowie Polizeikräfte waren mit zwei Polizeibooten und Streifenwagen vor Ort, um die Bergungsarbeiten abzusichern.
Der Fahrer des Fahrzeugs wurde zuvor aus dem Wasser gerettet und befindet sich derzeit weiterhin in Lebensgefahr. Er wurde medizinisch versorgt.
Seine 21 Jahre alte Beifahrerin erlitt bei dem Vorfall einen Schock.
Dramatischer Rhein-Unfall: Einsatzkräfte retten Fahrer und bergen Wagen
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Wagen gegen 19.30 Uhr mit Schrittgeschwindigkeit durch ein Schutzgitter gefahren und anschließend in den Fluss gerollt. Beide Insassen konnten sich daraufhin selbstständig aus dem sinkenden Auto befreien.
Die 21-Jährige sei kurz darauf von Passanten aus dem Wasser gezogen worden, teilte die Polizei weiter mit. Von dem bis dahin noch nicht identifizierten Fahrer fehlte zunächst allerdings jede Spur.
Im Rahmen sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen entdeckten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr den Mann wenig später stromabwärts im Bereich der Zoobrücke. Daraufhin wurde er aus dem Rhein gezogen und dem Rettungsdienst übergeben.
Am Unfallort sicherten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Samstagabend Spuren, während das Fahrzeug zunächst in den Fluten versank. Nun wurde es erfolgreich geborgen.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Der genaue Hergang sowie eine technische Untersuchung des Fahrzeugs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Erstmeldung am 7. März um 22.30 Uhr, Update am 9. März um 13.40 Uhr.
Titelfoto: Daniel Evers