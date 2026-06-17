Verkehrschaos auf A1: Unfall kurz vor Tunneleinfahrt

Köln - Auf der A1 in Köln hat sich am Mittwochmorgen ein folgenschwerer Unfall ereignet. Derzeit staut sich der Verkehr auf mehrere Kilometer.

Die Polizei ist aktuell vor Ort, um den Unfallort abzuriegeln und den Crash aufzunehmen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Polizei zufolge sollen gegen 8.45 Uhr ein Auto sowie ein Lkw zwischen dem Kreuz Köln-West und dem Lövenicher Tunnel miteinander kollidiert sein.

Wie die Polizei mitteilte, soll bei dem Crash niemand verletzt worden sein.