Verkehrschaos auf A1: Unfall kurz vor Tunneleinfahrt

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Unmittelbar vor dem Lövenicher Tunnel ist am Mittwochmorgen ein Lkw mit einem Auto kollidiert. Der Verkehr staut sich aktuell auf mehrere Kilometer.

Von Maurice Hossinger

Köln - Auf der A1 in Köln hat sich am Mittwochmorgen ein folgenschwerer Unfall ereignet. Derzeit staut sich der Verkehr auf mehrere Kilometer.

Die Polizei ist aktuell vor Ort, um den Unfallort abzuriegeln und den Crash aufzunehmen. (Symbolbild)
Die Polizei ist aktuell vor Ort, um den Unfallort abzuriegeln und den Crash aufzunehmen. (Symbolbild)  © Monika Skolimowska/dpa

Der Polizei zufolge sollen gegen 8.45 Uhr ein Auto sowie ein Lkw zwischen dem Kreuz Köln-West und dem Lövenicher Tunnel miteinander kollidiert sein.

Wie die Polizei mitteilte, soll bei dem Crash niemand verletzt worden sein.

Da derzeit nur ein Fahrstreifen für den Verkehr frei ist, staut sich der dahinterliegende Verkehr und sorgt somit für erhebliche Verzögerungen.

Über den Zeitpunkt, wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, ist noch nichts bekannt.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa

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