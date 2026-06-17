Verkehrschaos auf A1: Unfall kurz vor Tunneleinfahrt
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Köln - Auf der A1 in Köln hat sich am Mittwochmorgen ein folgenschwerer Unfall ereignet. Derzeit staut sich der Verkehr auf mehrere Kilometer.
Der Polizei zufolge sollen gegen 8.45 Uhr ein Auto sowie ein Lkw zwischen dem Kreuz Köln-West und dem Lövenicher Tunnel miteinander kollidiert sein.
Wie die Polizei mitteilte, soll bei dem Crash niemand verletzt worden sein.
Da derzeit nur ein Fahrstreifen für den Verkehr frei ist, staut sich der dahinterliegende Verkehr und sorgt somit für erhebliche Verzögerungen.
Über den Zeitpunkt, wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, ist noch nichts bekannt.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa