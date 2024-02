Tödlicher Unfall auf A555 in Köln: Frau wird von mehreren Autos erfasst

Köln - Bei einem Unfall auf der A555 in Köln ist am Donnerstagabend eine Frau tödlich verletzt worden.

Der Verkehr auf der A555 in Köln wird aktuell an der Anschlussstelle Rodenkirchen abgeleitet. (Symbolbild) © David Young/dpa

Wie ein Polizeisprecher am späten Abend mitteilte, soll die bislang nicht identifizierte Frau ersten Erkenntnissen zufolge am Abend gegen 19 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Godorf vom Feld auf die Fahrbahn Richtung Bonn gelaufen und dort von mehreren Fahrzeugen erfasst worden sein.

Ein Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei sicherte vor Ort die Spuren, während die Beamten Ermittlungen zum Hergang des tödlichen Zusammenstoßes aufnahmen.

"Die Unfallbeteiligten werden vor Ort psychologisch betreut", schilderte der Sprecher.