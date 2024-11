12.11.2024 15:38 Tragischer Unfall: Fußgänger läuft einfach auf die Straße und wird von Lkw erfasst

Am Konrad-Adenauer-Ufer in Köln ist es am heutigen Dienstagmorgen zu einem tragischen Unfall gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Von Florian Fischer

Köln - Am Konrad-Adenauer-Ufer in Köln ist es am heutigen Dienstagmorgen zu einem tragischen Unfall gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Bei einem Unfall in Köln wurde ein Fußgänger schwer verletzt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Nach Angaben der Polizei war ein 43 Jahre alter Fußgänger, der als Besucher in der Domstadt unterwegs war, gegen kurz vor sechs in Höhe des Kölner Musical Doms einfach auf die Straße gelaufen, obwohl die Ampel auf Rot stand. Ein vorbeifahrender Lkw eines 61-Jährigen erfasste den Mann mit seinem Auflieger, obwohl er laut Zeugenangaben versucht habe, durch einen großen Schlenker nach links auszuweichen Bei der Kollision wurde der 43-jährige Fußgänger schwerverletzt und musste von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Die zuständige Polizei sicherte im Anschluss an den tragischen Crash die Spuren. Zudem nahmen die Beamten den Unfall auf.

