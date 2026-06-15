Horror-Unfall auf A4: Lkw kracht ungebremst in Auto

Köln - Auf der A4 Richtung Köln geht momentan nichts mehr! Dort hat sich am Montagabend ein schlimmer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei soll es gegen 19.30 Uhr zu dem Crash gekommen sein.

Die Polizei ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Demnach soll ein Lkw beinahe ungebremst auf ein Auto aufgefahren sein und dieses danach auf einen vorausfahrenden zweiten Lkw geschoben haben.

Wie es heißt, soll dabei eine Person eingeklemmt worden sein.