Horror-Unfall auf A4: Lkw kracht ungebremst in Auto

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Auf der A4 bei Köln hat sich ein schrecklicher Unfall ereignet! Mindestens eine Person soll bei dem Crash ums Leben gekommen sein.

Von Maurice Hossinger

Köln - Auf der A4 Richtung Köln geht momentan nichts mehr! Dort hat sich am Montagabend ein schlimmer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei soll es gegen 19.30 Uhr zu dem Crash gekommen sein.

Die Polizei ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. (Symbolbild)
Die Polizei ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. (Symbolbild)  © Jens Büttner/dpa

Demnach soll ein Lkw beinahe ungebremst auf ein Auto aufgefahren sein und dieses danach auf einen vorausfahrenden zweiten Lkw geschoben haben.

Wie es heißt, soll dabei eine Person eingeklemmt worden sein.

Weiteren Informationen zufolge soll es bei dem schrecklichen Unfall auch ein Todesopfer gegeben haben. Aktuell ist die A4 zwischen dem Kreuz Köln-West und der Anschlussstelle Klettenberg gesperrt.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa

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