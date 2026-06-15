Horror-Unfall auf A4: Lkw kracht ungebremst in Auto
84 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Köln - Auf der A4 Richtung Köln geht momentan nichts mehr! Dort hat sich am Montagabend ein schlimmer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei soll es gegen 19.30 Uhr zu dem Crash gekommen sein.
Demnach soll ein Lkw beinahe ungebremst auf ein Auto aufgefahren sein und dieses danach auf einen vorausfahrenden zweiten Lkw geschoben haben.
Wie es heißt, soll dabei eine Person eingeklemmt worden sein.
Weiteren Informationen zufolge soll es bei dem schrecklichen Unfall auch ein Todesopfer gegeben haben. Aktuell ist die A4 zwischen dem Kreuz Köln-West und der Anschlussstelle Klettenberg gesperrt.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa