Unfall mit vier Verletzten: Frau schwebt in Lebensgefahr

Weilerswist - Bei einem Unfall in Weilerswist (Landkreis Euskirchen) bei Köln ist eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden.

Die 41-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die 41 Jahre alte Frau hatte am Freitagabend gegen 21.05 Uhr beim Abbiegen an einer Kreuzung den Wagen einer 19-Jährigen übersehen.

Das hat die Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Samstag mitgeteilt..

Die Fahrzeuge stießen demnach mit solcher Wucht zusammen, dass an beiden Autos Totalschaden entstand.