Unfall mit vier Verletzten: Frau schwebt in Lebensgefahr
Von Björn Strasser, Jonas Reihl
Weilerswist - Bei einem Unfall in Weilerswist (Landkreis Euskirchen) bei Köln ist eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden.
Die 41 Jahre alte Frau hatte am Freitagabend gegen 21.05 Uhr beim Abbiegen an einer Kreuzung den Wagen einer 19-Jährigen übersehen.
Das hat die Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Samstag mitgeteilt..
Die Fahrzeuge stießen demnach mit solcher Wucht zusammen, dass an beiden Autos Totalschaden entstand.
Die 19-jährige Teenagerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Ihre zwei Mitfahrer kamen hingegen mit leichten Verletzungen davon.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa