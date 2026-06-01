Geklauter Roller und kein Helm: Teenager kollidiert mit Mercedes und stirbt

Köln - Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen! In Köln-Mülheim hat es am Sonntagabend einen schweren Unfall gegeben, durch den ein 15 Jahre alter Jugendlicher sein Leben vor.

Der Teenie hatte bei dem Unfall keine Chance, sein Beifahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes gegen 23.45 Uhr die Deutz-Mülheimer-Straße, als aus heiterem Himmel der 15-Jährige samt Roller in die Fahrerseite knallte.

Bei dem heftigen Zusammenprall wurde der Teenie vom Roller geschleudert, prallte mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und erlitt schwerste Kopfverletzungen.

Sein Beifahrer (14) und der Autofahrer erlitten ebenfalls schwere Verletzungen.

Den Ermittlungen zufolge sei der 15-Jährige bei dem Unfall nicht nur auf einem seit Anfang Mai geklauten Roller aus der Südstadt unterwegs gewesen, er trug bei dem Crash außerdem auch keinen Helm.

Nur wenige Stunden später starb der Jugendliche schließlich an seinen Verletzungen.