Wetterchaos in NRW! Zahlreiche Unfälle am Sonntag durch Hagel und Starkregen

Düsseldorf - In NRW ist es am Sonntagmorgen zu insgesamt 25 Verkehrsunfällen aufgrund von Starkregen, Graupel und Hagel gekommen.

Die Straßen in Nordrhein-Westfalen waren aufgrund von Starkregen zeitweise zum Teil nicht befahrbar (Symbolbild). © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, haben sich die Unfälle am Kreuz Moers, im Bereich Ratingen und im Bereich Wuppertal zugetragen.

Die meisten Unfälle verliefen glimpflich, wie ein Sprecher der Polizei sagte, ein Mensch wurde leicht verletzt. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Bereits am Samstagabend war ein Autofahrer in Gronau mit seinem Wagen von einer mit Graupel überzogenen Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, wurde er leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

Auch in Geseke im Kreis Soest gab es am Samstagabend einen Unfall auf einer regennassen Fahrbahn. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Autofahrer zunächst vermutlich aufgrund kurzer Ablenkung zu weit nach rechts auf den Randstreifen. Durch starkes Gegenlenken auf der regennassen Fahrbahn geriet das Auto daraufhin ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke.