Zug-Unfall bei Köln: Regionalbahn kracht in Ernte-Fahrzeug

Die Regionalbahn ist an einem unbeschrankten Bahnübergang mit der Erntemaschine kollidiert.

Von den 33 Fahrgästen wurden bei dem Unfall am heutigen Mittwochabend gegen 19.20 Uhr glücklicherweise niemand verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Regionalbahn musste jedoch evakuiert werden. Mehrere Einsatzkräfte und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn berieten zunächst vor Ort über das weitere Vorgehen.

Der Zug war an der Kölner Straße an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Nähe der Feuerwehrwache Bergheim gegen die Erntemaschine gefahren. Der Lokführer und der Landwirt, der das Ernte-Fahrzeug steuerte, blieben unversehrt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.