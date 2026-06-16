Bezüge um 4,3 Prozent erhöht: Diese Megasumme kassieren NRW-Abgeordnete
Von Oliver Auster
Düsseldorf - Die Abgeordneten im nordrhein-westfälischen Landtag bekommen ab 1. Juli rund 493 Euro mehr.
Die Bezüge steigen dann um 4,3 Prozent auf 11.956,60 Euro, wie aus einer Unterrichtung des Landtagspräsidenten hervorgeht.
Im Gegensatz zum Bundestag hatte es im Landtag keine Initiative aus den Fraktionen heraus gegeben, die Diätenerhöhung in diesem Jahr auszusetzen.
Sie tritt jedes Jahr automatisch zum 1. Juli in Kraft und berechnet sich nach dem Nominallohnindex des vergangenen Jahres. Der stieg um eben 4,3 Prozent.
Die von den Abgeordneten als Pflichtbeitrag an das Versorgungswerk abzuführenden Bezüge erhöhen sich laut Landtag um 199,38 Euro auf 3266,71 Euro.
Den Zuschuss bekommen die nordrhein-westfälischen Landtagsabgeordneten noch zusätzlich zu den Diäten, er fließt direkt an das Versorgungswerk.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa