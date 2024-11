Von Burgmauern bis Koksöfen: Diese Weihnachtsmärkte sind ein Tipp

NRW - Glühwein, Lichterglanz und gebrannte Mandeln: Die ersten Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen sind eröffnet, weitere stehen in den Startlöchern.

Auf Burg Satzvey gibt es auch in diesem Jahr wieder vorweihnachtlichen Budenzauber zu bestaunen - inklusive Krippenspiel. © Rainer Jensen/dpa

Die Liste der Orte mit vorweihnachtlichem Budenzauber ist dabei lang - darunter große Publikumsmagneten in den Metropolen wie Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund oder Münster. Doch wer Alternativen sucht, kann auch ganz woanders fündig werden.

Auf dem Gelände der Burg Satzvey findet an den Adventswochenenden ein besonders stimmungsvoller Markt vor der romantischen Kulisse der Wasserburg in der Eifel statt.

Seit mehr als 15 Jahren wird den Besuchern der Burgweihnacht unter freiem Himmel ein Krippenspiel präsentiert, das in seiner detaillierten Gestaltung und den Kostümen dem Original aus der Stauferzeit nachempfunden sein soll - mit echtem Esel und viel Glockengeläut.

Eigentlich ist der Wildwald Vosswinkel im Arnsberger Wald ein großes eingezäuntes Waldareal, in dem Besucher unter anderem Hirsche und Wildschweine in ihrem Lebensraum beobachten können. An zwei Wochenenden im Advent (7./8. sowie 14./15. Dezember) wird er zum stimmungsvoll beleuchteten Weihnachtswald.

Mehr als 60 Handwerker und Künstler bieten dann zwischen Bäumen und Sträuchern im Kerzenschein ihre Arbeiten feil. Wer will, kann sich am Lagerfeuer wärmen oder sich direkt für die Festtage mit Wildfleisch eindecken.