Weltgrößte Fitness-Messe "FIBO" gestartet: ChatGPT liegt im Trend

Köln – Stärker, besser, muskulöser, schneller: Die Fitnessmesse FIBO findet an diesem Wochenende wieder in Köln statt. TAG24 hat einen Abstecher gemacht und sich die neuesten Trends angeschaut.

Am Samstag und Sonntag werden die meisten Besucher in den Messehallen erwartet. © TAG24/Laura Ratering

Wer auf die FIBO geht, beschäftigt sich zwangsläufig mit seinem Körper. Das wird einem spätestens bewusst, wenn man die Messehallen betritt und die ersten Muskelprotze passiert.

Auch nach den Corona-Jahren, in denen die Fitnessbranche durch geschlossene Gyms augenscheinlich nicht zu existieren schien, ist der Andrang weiterhin groß. Immerhin liegt der Gesamtumsatz der deutschen Fitnessbranche jährlich bei 4,9 Milliarden Euro. Mehr als zehn Millionen Menschen sind Mitglied in einer Fitness- und Gesundheitsanlage und sind dementsprechend heiß, wenn die weltweit größte Fitnessmesse ihre Pforten öffnet und die neuen Trends in Sachen Sport, Wellness und Ernährung zeigt.

Was vielen Standinhabern in diesem Jahr auffällt: Die Nachfrage nach veganen Produkten ist hoch. Zwar sind spezielle Gummibärchen für die Haare, Nägel oder einen besseren Schlaf keine Neuigkeit mehr, dennoch fällt an einem der zahlreichen Gummibärchen-Stände auf: Vor allem in Deutschland wollen die Menschen vegane Produkte.

"Wir sind auf Messen in der ganzen Welt zu Gast. Doch nur in Deutschland ist die Nachfrage so hoch. Vergangene Woche in Dubai hat es keinen interessiert", erklärt eine der Mitarbeiterinnen.