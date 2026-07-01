Wer in den Kölner Dom will, muss ab sofort tief in die Tasche greifen
Von Marco Rauch
Köln - Ab heute kostet der reguläre Eintritt in den Kölner Dom erstmals zwölf Euro.
Damit sollen die gestiegenen Kosten etwa für den Schutz des Denkmals gedeckt werden, wie das Domkapitel mitteilte.
Der Preis gilt an den meisten Tagen und für die meisten Leute - es gibt aber auch Ausnahmen.
So soll das Weltkulturerbe mit über 600 Jahren Bauzeit laut Domkapitel jährlich an bestimmten Tagen kostenfrei für alle sein.
Vom 6. Januar (Fest der Heiligen Drei Könige) bis zum darauffolgenden Sonntag, am 1. Mai (Tag der Arbeit) und am 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) sowie zur Dreikönigswallfahrt Ende September.
Zudem soll der Dom für Gottesdienstbesucher, Betende sowie Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins über den Nordeingang demnach kostenfrei bleiben, während am Westeingang Eintritt kassiert wird.
Ausgenommen von den neuen Ticketpreisen sind außerdem noch Kinder bis 13 Jahre und Menschen mit einer Schwerbehinderung.
Titelfoto: Benjamin Westhoff/dpa