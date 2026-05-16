Werkstatt brennt, Rauchsäule über Köln: Das sollten Anwohner jetzt sofort beachten
Köln - Große Rauchsäule über der Domstadt! Im Kölner Stadtteil Bickendorf ist am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr warnt.
Nach ersten Informationen der örtlichen Floriansjünger brennt eine Werkstatt in der Vogelsangerstraße.
Auch die WarnApp "NINA" hatte diesbezüglich ausgelöst.
Wie ein Sprecher mitteilte, sei die Leitstelle gegen 9.31 Uhr über das Brandereignis informiert worden. Sofort wurden zwei Löschzüge an den Einsatzort entsandt.
Die Feuerwehr warnt über die sozialen Netzwerke vor gefährlichen Brandgasen im Bereich der Vogelsanger Straße und den angrenzenden Bereichen zu Geruchsbelästigungen und Rauchverwirbelungen in Bodennähe.
"Meidet das betroffene Gebiet, schließt Fenster und Türen und schaltet Lüftungs- und Klimaanlagen ab", lautet der eindringliche Appell der Feuerwehr an die Bevölkerung.
Titelfoto: Daniel Evers