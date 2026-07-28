Abkühlung adé: Nächste längere Hitzewelle walzt über NRW hinweg

Essen - Auf Nordrhein-Westfalen kommt die nächste Hitzewelle zu.

In dieser Woche knackt das Quecksilber wieder regelmäßig die 30-Grad-Marke. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Bereits am Dienstag werden bei viel Sonnenschein Temperaturen zwischen 23 und 31 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nachts kühlt es auf 19 bis 14 Grad ab.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf 29 bis 36 Grad an. Nur selten verdecken Wolken die Sonne.

Für Donnerstag sagt der DWD mit bis zu 38 Grad den vorläufigen Höhepunkt der Woche voraus.