Abkühlung adé: Nächste längere Hitzewelle walzt über NRW hinweg
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Von Paul Schiffgens
Essen - Auf Nordrhein-Westfalen kommt die nächste Hitzewelle zu.
Bereits am Dienstag werden bei viel Sonnenschein Temperaturen zwischen 23 und 31 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nachts kühlt es auf 19 bis 14 Grad ab.
Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf 29 bis 36 Grad an. Nur selten verdecken Wolken die Sonne.
Für Donnerstag sagt der DWD mit bis zu 38 Grad den vorläufigen Höhepunkt der Woche voraus.
Am Nachmittag sind Schauer und Gewitter mit Sturmböen und Hagel nicht ausgeschlossen.
Am kommenden Freitag werden bei wechselhaftem Wetter immer noch Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad Celsius erwartet.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa