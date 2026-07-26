Nächste Hitzewelle rollt an: An diesen Tagen wird es in Köln wieder heiß
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Köln - Die Domstadt muss sich auf die nächste Hitzewelle gefasst machen!
Den neuesten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge werden in der kommenden Woche wieder extreme Temperaturen erwartet - das entspricht der amtlichen Hitzewarnung der Stufe 1.
Demnach gelte die Hitzewarnung besonders für den kommenden Mittwoch (29. Juli) sowie Donnerstag (30. Juli).
Genaue Temperaturen hat der DWD in seiner neuesten Mitteilung nicht verraten.
Allerdings sei die neueste Hitzewarnung nicht in Stein gemeißelt, heißt es. "Im Verlauf des Vorhersagezeitraums kann sich die Prognose durch aktuellere Modellberechnungen noch ändern."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa