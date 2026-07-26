26.07.2026 13:44 Nächste Hitzewelle rollt an: An diesen Tagen wird es in Köln wieder heiß

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In Köln werden in der kommenden Woche wieder heiße Temperaturen erwartet. Insbesondere vor zwei Tagen wird explizit gewarnt.

Von Maurice Hossinger

Köln - Die Domstadt muss sich auf die nächste Hitzewelle gefasst machen! Besonders vorerkrankte und ältere Menschen müssen sich vor der anstehenden Hitze schützen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Den neuesten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge werden in der kommenden Woche wieder extreme Temperaturen erwartet - das entspricht der amtlichen Hitzewarnung der Stufe 1. Demnach gelte die Hitzewarnung besonders für den kommenden Mittwoch (29. Juli) sowie Donnerstag (30. Juli). Genaue Temperaturen hat der DWD in seiner neuesten Mitteilung nicht verraten. Allerdings sei die neueste Hitzewarnung nicht in Stein gemeißelt, heißt es. "Im Verlauf des Vorhersagezeitraums kann sich die Prognose durch aktuellere Modellberechnungen noch ändern."

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa