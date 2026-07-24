Sommer kehrt nach NRW zurück, doch das nächste Wetter-Chaos ist schon im Anflug

Essen - Am Wochenende kehrt in Nordrhein-Westfalen zunächst sommerliches Wetter zurück, doch schon am Sonntag könnte es ungemütlich werden.

Am Samstag kehrt das sommerliche Wetter nach NRW zurück. Lange Bestand hat es aber nicht. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Der heutige Tag startet zwar stark bewölkt, im Tagesverlauf lockert die Bewölkung aber auf und die Sonne zeigt sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Süden gibt es mehr Sonnenschein als im Norden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Nordwest.

In der Nacht zum Samstag ist der Himmel nur gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 15 bis zehn Grad.

Am Samstag wird es heiter und mit Höchstwerten von bis zu 31 Grad sommerlich warm. Am Nachmittag ziehen im Nordwesten dichtere Quellwolken auf, es bleibt jedoch trocken. In der Nacht zum Sonntag kann es örtlich regnen.

Der Sonntag wird wechselhaft und stark bewölkt. Zeitweise fällt schauerartiger Regen.